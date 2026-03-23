Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, Ramazan Bayramı'nın 2 ve 3'üncü günlerinde ücretsiz bir şekilde hizmet veren Hayvanat Bahçesi doldu taştı.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, Ramazan Bayramı'nın 2'nci ve 3'üncü günlerinde kapılarını ziyaretçilere ücretsiz olarak açan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesi, yoğun ilgi gördü. İki günde ziyaretçi akınına uğrayan hayvanat bahçesi, binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Anadolu Harikalar Diyarı'nda yer alan ve 153 farklı türden yaklaşık 1.600 hayvanı misafir eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olurken, bayramın 2'nci ve 3'üncü günlerinde kapılarını tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak açtı.

Kayserililer ve bayram dolayısıyla şehir dışından gelen vatandaşlar, hayvanat bahçesini ziyaret ederek bayram tatillerine renk kattı. Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla bayramda ücretsiz bir şekilde ziyaretçilerini ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, en çok çocukları mutlu etti. Birçok hayvanı ilk defa yakından görme fırsatı bulan miniklerin yaşadığı heyecan ve mutluluk yüzlerine yansıdı.

Bayramın iki gününde hayvanat bahçesine akın eden, çocuklar başta olmak üzere her yaştan vatandaşlar, bayrama özel olarak sunulan ücretsiz hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler. Hayvanat bahçesi iki günde binlerce kişiyi ağırlarken ziyaretçiler, Büyükşehir'in hayvanat bahçesindeki özen ve titiz çalışmalarını da takdirle karşıladılar.