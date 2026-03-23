Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Esetçe Beldesi ve Yenikarpuzlu Beldesi'nde bayram namazı sonrası kurulan uzun bayramlaşma kuyrukları, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergiledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala'ya bağlı Esetçe Beldesi'nde her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında asırlardır yaşatılan 'toplu bayramlaşma' geleneği, bu yıl da bozulmadı. Bayramın manevi atmosferi, mezarlık ziyaretleriyle birlikte derin şekilde hissedildi.

Bayram namazının ardından cami avlusunda bir araya gelen yüzlerce vatandaş, kilometrelerce uzayan bir kardeşlik halkası oluşturdu.

Belde halkının büyükten küçüğe bir araya geldiği törende dargınlar barıştı, büyüklerin elleri öpüldü. Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz ve yerel yöneticilerin de katıldığı buluşma, beldede bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Törenin ardından vatandaşlar kabristana giderek yakınlarının mezarları başında dua etti.

YENİKARPUZLU'DA DA BAYRAMIN RENGİ 'DAYANIŞMA'

Benzer görüntüler Yenikarpuzlu Beldesi'nde de yaşandı.

Çeltik üretimiyle bilinen beldede, bayram namazı sonrası cami avlusunda toplanan vatandaşlar uzun bir kuyruk oluşturarak tek tek bayramlaştı.

Törene Belediye Başkanı Ahmet Köprü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuşaktan kuşağa aktarılan gelenekte, beldenin en yaşlısından en gencine kadar herkes aynı halkada buluştu.

Gurbetten gelen vatandaşların da katılımıyla büyüyen bayramlaşma töreni, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdi.

Toplu bayramlaşmanın ardından Yenikarpuzlu halkı da kabristana geçerek ebediyete irtihal eden yakınları için dualar etti.