Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında şehrin su geleceğine yönelik hayata geçirilen yatırımları ve yeni projeleri dair açıklamalarda bulundu.

SAKARYA (İGFA) - 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında bugüne kadar suyun geleceği için atılan somut adımlar hakkında açıklama yapan Başkan Alemdar, 'Şehrimizde doğru su politikaları ile sürdürülebilir bir su yönetim ağı kurabilmek için bugüne kadar 610 kilometrelik güçlü altyapı ağını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Çamdağı ve Ballıkaya Barajlarının saha çalışmalarına hız kazandırdık. Şimdi ise iki farklı yatırım kapsamında yer alan toplam 2 milyar liralık dev altyapı yatırımının Sakarya'nın bugün ve yarınlarına hizmet etmesi saha çalışmalarını başlatıyoruz' dedi.

Başkan Alemdar, Sakarya'da su yönetimini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen kilometrelerce uzunluktaki altyapı ağı, su kayıplarını önlemeye yönelik basınç odası çalışmaları, yeni ve modern tesisler ile kesintisiz hizmet sağlayan içme su depolarına dikkat çekti. Ayrıca suyun anlık olarak takip edilmesini sağlayan son teknoloji sistemlerin devreye alındığını belirten Alemdar, saha çalışmalarına başlanacak milyarlarca liralık dev altyapı yatırımlarıyla şehrin su geleceğinin güvence altına alındığını vurguladı. Bu kapsamda son iki yılda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) aracılığıyla şehrin altyapısına 610 kilometrelik içme suyu, yağmur suyu ve atık su hattı kazandırıldı.

Sapanca Gölü ve göle alternatif kaynakları en doğru şekilde koruduklarını ifade eden Başkan Alemdar, 'Şehrimizin göz bebeği, ana içme su kaynağımızı yarınlara eksiksiz şekilde miras bırakmak için alt ve üstyapı çalışmalarını hayata geçirdik. Bir yandan su kayıplarını engellemek için yaklaşık 460 kilometre içme suyu altyapısında dönüşümü sağlarken, 2 yıl içinde 84 alternatif yer altı kaynağını devreye alarak göl üzerindeki kullanım stresini hafiflettik. Şimdi ise 1 milyar liralık yatırımı devreye alıyoruz. Nisan ayında Akyazı ilçemizde saha çalışmalarını başlatacağımız yatırımın sonraki aşamasını Sapanca ve Hendek'te sürdürerek toplamda 108 kilometre içme suyu hattını yenileyeceğiz' dedi.

Başkan Alemdar, 'Su konusundaki hassasiyetimizden ödün vermeden çalışıyoruz. Bu kapsamda sadece geçtiğimiz yıl yaklaşık 12 milyon metreküp su kaybını engelledik. Aynı zamanda sahada devam eden çalışmalarımız ile bu yıl içinde 1 milyon 200 bin metre şebeke arıza taraması ve 339 bin metre hat yenilemesi ile 25 milyon metreküp su kaybını da önlemeyi hedefliyoruz. Böylelikle şehrimizin neredeyse 3 aylık su tüketimine denk bir tasarruf sağlayacağız' ifadelerini kullandı.

Başkan Alemdar, 'Öz kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak hemşerilerimizin ekonomisine de ciddi oranda katkı sağladık. Şu an Türkiye'nin en ucuz ikinci suyunu vatandaşlarımıza kesintisiz şekilde iletiyoruz. Suda geri kazanım, yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve kurumumuzun her bir kuruşunu vatandaşımızın hakkını gözeterek kullanmamızdan dolayı maliyetlerimizi düşürerek bu düşüşü vatandaşlarımızın menfaatine kullandık' açıklamalarına yer verdi.

Su tasarrufunun olmazsa olmaz olduğunun söyleyen Başkan Alemdar, 'Bizim sahada sürdürdüğümüz mücadelemizin en büyük destekçisi ise vatandaşlarımızın yapacağı tasarruflu su kullanımıdır. Musluğu her açtığımızda bu şehrin yarınlarını düşünmek zorundayız. Bugün su sorunu evrensel bir sorun haline gelmiştir. Biz kaynaklarımızın bereketini en iyi şekilde kullanmalıyız. 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında vatandaşlarımıza bir kez daha tasarruf çağrısında bulunuyor, Dünya Su Günü'nü kutluyorum' dedi.