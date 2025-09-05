Sakarya 9 yıl önce Hasan Keleş'in Şehit düşmesiyle yasa boğulmuştu. Genç askerin vatan için şehit düşmesinin ardından yalnız kalan anne-baba sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

Ailenin yaşadığı ev bakımsız bir şekilde, çatısı çökmüş yağmur alırken, yaşanmayacak rduruma gelmişti. Bunun üzerine devlet yetkilileri söz vermelerine rağmen bir adım ileri atmadığını ifade eden şehit babasının çığlığını Sedat Peker görmü... Suç örgütü Lideri olarak adlandırılan ve Türkiye'ye gelemeyen, kırmızı bültenle aranan Sedat Peker, yine yardım severliği ile gündeme geldi. Şehit ailesine ev alıp teslim eden Sedat Peker'in yardım haberi Sosyal medyada gündem oldu.

Şehit Hasan Keleş'in annesi ve babasının çağrısı üzerine Sedat Peker'in ev aldığı Peker'e yakın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Şehit ailesine teslim edilen evin mutfak görüntüsü...

Kendisi de Sakaryalı olan Sedat Peker'in aldığı ev şehit ailesine teslim edildi.