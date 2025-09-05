Bunlar da ilginizi çekebilir

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü, Bursa'daki yangına 3 Uçak, 11 Helikopter, 37 Arazöz, 2 İş Makinesi ve 242 Personelle müdahale edildiğini belirtti.

Bursa Osmangazi Gündoğdu Mahallesi'nde başlayan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz ve 242 personel müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde saat 13.44'te başlayan orman yangını ihbarı ardından yangına saat 13.52’de ekipler tarafından ilk müdahale gerçekleştirilmişti. Bursa Valiliği, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

