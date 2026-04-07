Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir'e bağlı Saygınlar Kulübü üyelerinin dijital teknolojileri; güvenli, bilinçli ve bağımsız şekilde kullanabilmelerini desteklemek amacıyla planlanan üç haftalık eğitim programı başarıyla tamamlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi Anı Elinde Tutanlar Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimler, uygulamalı ve katılımcı odaklı yapısıyla büyüklerimizden tam not aldı.

Üniversite öğrencilerinin eğitmen olarak yer aldığı program, kuşaklar arası etkileşimi artıran örnek bir sosyal sorumluluk çalışması oldu. Genç eğitmenler ile Saygınlar Kulübü üyeleri arasında kurulan güçlü iletişim, eğitim sürecine ayrı bir değer kattı.

EĞİTİM, TEMEL TELEFON KULLANIMINDAN BAŞLANDI

Eğitimin ilk haftasında katılımcılara akıllı telefonların temel kullanımına yönelik bilgiler aktarıldı. Telefon ayarları, rehber oluşturma, arama işlemleri ve mesajlaşma uygulamaları uygulamalı olarak anlatıldı. WhatsApp üzerinden mesaj gönderme, fotoğraf paylaşma ve görüntülü arama gibi günlük hayatta sık kullanılan özellikler birebir uygulamalarla pekiştirildi.

Program süresince katılımcılara internet kullanımı, wi-fi bağlantısı, arama motorları ve günlük dijital uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Özellikle dolandırıcılık mesajları, bilinmeyen bağlantılar ve güçlü şifre oluşturma konularında farkındalık kazandırıldı. Senaryo temelli çalışmalar sayesinde katılımcıların karşılaşabilecekleri risklere karşı doğru davranış geliştirmeleri sağlandı.

E-DEVLET VE BANKACILIK İŞLEMLERİ ÖĞRENİLDİ

Eğitimin ikinci haftasında e-Devlet sistemi detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar; sisteme giriş yapma, bilgi sorgulama ve belge görüntüleme gibi işlemleri uygulamalı olarak öğrendi. Ayrıca temel bankacılık işlemleri kapsamında hesap kontrolü, para transferi ve fatura ödeme gibi konular anlatılırken, olası dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkat edilmesi gereken hususlar da paylaşıldı.

Eğitimin son haftasında sosyal medya kullanımı ele alındı. Katılımcılara Facebook ve Instagram gibi platformlarda hesap oluşturma, paylaşım yapma, etkileşim kurma ve gizlilik ayarlarıA uygulamalı olarak gösterildi. Programın kapanış bölümünde ise görüntülü görüşme uygulamaları, dijital iletişim ve sosyal bağların güçlendirilmesi konularına değinildi. Saygınlar Kulübü üyeleri, edindikleri bilgiler sayesinde dijital dünyaya daha güvenli ve bilinçli bir şekilde adapte olma imkânı buldu.