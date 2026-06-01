ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA Güvenlik Eğitim Kurumu, özel güvenlik alanında verdiği eğitimleri sürdürüyor. Alanında uzman eğitmen kadrosuyla hizmet veren kurumda, hem özel güvenlik sektöründe görev almak isteyen vatandaşlara hem de şirket bünyesindeki personele teorik ve uygulamalı eğitimler sunuluyor.

BİR DÖNEMDE 120 KURSİYER EĞİTİM ALIYOR

ANFA Güvenlik Eğitim Kurumu bünyesinde bulunan 3 teorik ve 1 uygulama sınıfında eğitimler gerçekleştiriliyor. 40'ar kişilik dersliklerde bir eğitim döneminde toplam 120 kursiyer eğitim alabiliyor.

Kurs programlarında; özel güvenlik hukuku, kişi hakları, güvenlik tedbirleri, silah bilgisi ve atış eğitimi, etkili iletişim, temel ilk yardım, kalabalık yönetimi, güvenlik sistemleri, yangın güvenliği, doğal afetler ve kişi koruma gibi birçok başlık yer alıyor.

ANFA Güvenlik Eğitim Kurumu, bugüne kadar 12 bin 151 temel eğitim kursu ile 11 bin 95 yenileme eğitimi gerçekleştirdi. Ayrıca 17 bin 280 özel güvenlik görevlisine hizmet içi atış eğitimi verildi.