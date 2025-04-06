Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma ve havacılık ihracatının 2025 Mart’ta yüzde 147 arttığını ve 884 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Başkanlık, yüksek katma değerli ürün ihracatında artışı sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savunma ve havacılık ihracatının 2025 Mart’ta geçen yıla göre yüzde 147 artarak 358 milyon dolardan 884 milyon dolara yükseldiğini duyurdu.

Yılın ilk çeyreğinde ise sektörel ihracat yüzde 72 artışla 1,7 milyar dolar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)'nın yüksek katma değerli ürün ihracatında kalıcı artış trendi sağladığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülen uluslararası iş birliğiyle şirketlerin küresel çapta ihracat yaptığını belirtti.

Görgün, SSB'nin önümüzdeki dönemde büyük şirketler ve KOBİ’leri destekleyen, ihracatı sürdürülebilir kılan faaliyetlerin süreceğini ifade etti.