Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Pamukkale Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.SAKARYA (İGFA) - Toplantıya Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, Türkiye Satranç Federasyonu Genel Sekreteri Fırat Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi İsmail Sarı, turnuvaya katılan yabancı sporcular ile Özbekistan Kadın Milli Takımı sporcuları katıldı.

BOZBAŞ: “1175 KATILIMCI, 28 ÜLKEDEN ULUSLARARASI SPORCULAR DENİZLİ’DE”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun göreve gelmesinden bu yana Denizli’yi bölgenin en dinamik şehirlerinden biri haline getirmek için, sanattan spora pek çok alanda gayret ettiğini vurguladı.

Bu kapsamda kentte ilk kez gerçekleştirilecek olan uluslar arası satranç turnuvasına olan yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Çevre illerden gelen sporcular ve aileleriyle birlikte yaklaşık 2700 kişiyi şehrimizde ağırlıyoruz. 60 ilden 1051, 28 farklı ülkeden ise 124 uluslararası sporcu turnuvaya katılım sağladı. Toplamda 1175 sporcu bu önemli organizasyonda hamle yapacak” dedi. Genel Sekreter Bülent Bozbaş, turnuvada 7 yaşından 89 yaşına kadar geniş bir yaş aralığında yarışmacıların yer aldığını da vurgulayarak, dünya satranç sıralamasında 208. sırada bulunan bir sporcunun da turnuvaya katıldığını söyledi. Genel Sekreter Bozbaş, “9 Grand Master (büyük usta) unvanlı sporcunun da yer aldığı bu turnuva, hem Denizli’miz hem de bölgemiz için büyük bir tanıtım fırsatı olacak” ifadelerini kullandı.

YALÇIN: “DENİZLİ SATRANÇTA YENİ BİR MERKEZ OLUYOR”

Türkiye Satranç Federasyonu Genel Sekreteri Fırat Yalçın ise yaptığı açıklamada, Denizli’nin bu büyük organizasyonla birlikte satranç sporunda önemli bir merkez haline geleceğini belirtti.

Yalçın, “Son yıllarda yaz takviminde öne çıkan bir turnuva olarak Denizli’de uluslararası düzeyde bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyona ev sahipliği yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne, özellikle Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi. Denizli’nin sadece fiziki tesisleriyle değil, bu tesislerin aktif ve yaşayan salonlara dönüşmesiyle de değer kazandığını ifade eden Yalçın, “Bu turnuva da bunun en iyi örneklerinden biri olacak” dedi. Turnuvanın açılış töreni 7 Temmuz Pazartesi günü saat 16.30’da Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.