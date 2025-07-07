Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları çeşitli kategorilerde elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları farklı kategorilerde başarılarına devam ediyor.

AVRUPA’DAN GURURLANDIRAN BAŞARI

Uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden sporcularımızdan Özgenur Kurşun, Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Prag’da SU-DS Avrupa Şampiyonasında masa tenisi kategorisinde al bayrağımızı dalgalandırmayı başardı. Başarılı sporcu 29 Haziran ve 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen dev organizasyonda Avrupa şampiyonasında ferdi kategoride Avrupa üçüncüsü oldu.

GÜLFEM AYSİMA PODYUMA ÇIKTI

Judo altyapı sporcusu Gülfem Aysima Aydön ise Kocaeli’de düzenlenen Minikler Avrupa Kupası Judo Turnuvası’nda mindere çıktı. Zorlu rakiplerine karşı mücadele veren başarılı sporcumuz, Avrupa Kupası ikincisi olarak ülkemize gümüş madalya kazandırdı. 5-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya sporcuların ilgisi yoğun oldu.

ATLETİZM SPORCULARI ESKİŞEHİR’DE YARIŞTI

Geride bıraktığımız haftada bir başarı da Atletizm sporcularından geldi. 4 ve 6 Temmuz tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenen Aycan Öncel U14 Türkiye Şampiyonası’na katılan temsilcilerimiz, birbirinden önemli derecelere imza attı. Zorlu şampiyonada sporcularımızdan Ecem Azra Sungur 60 metre ve 200 metre kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Bir diğer sporcumuz Serra Duru Mercan ise 200 metre engelli kategorisinde Türkiye ikincisi, 600 metre kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Sporcularımızdan Ali Hamit Saygıner de 60 metre kategorisinde Türkiye üçüncüsü, 200 metre kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.