Türk yelken sporunun duayeni, Marmara Yelken Spor Kulübü'nün, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü ve yelken camiasının unutulmaz değeri Cahit Üren, 29 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek MYSK-Cahit Üren Kupası'nda anılacak.

İSTANBUL (İGFA) - Marmara Yelken Spor Kulübü ev sahipliğinde ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) iş birliğiyle gerçekleştirilecek organizasyonda ilk uyarı işareti saat 11.55'te verilecek. Yelken ekipleri saat 12.00'de denizde Cahit Üren'in anısına saygı duruşunda bulunacak. Yarışın ardından ödül ve anma töreni saat 19.00'da Marmara Yelken Spor Kulübü'nde gerçekleştirilecek.

IRC 0, IRC 1, IRC 2, IRC 3, IRC 4 ve IRC GO sınıflarında mücadele edecek ekipler, İstanbul'un maviliklerinde dereceye girebilmek için yelken açacak. Hava koşullarının uygun olması durumunda iki şamandıra yarışı ile bir coğrafi rotalı yarış yapılması planlanıyor.

Caddebostan-Adalar yarış alanında belirlenecek coğrafi rotalar; Kınalıada, Burgazada, Yassıada ve Sivriada çevresinde, yaklaşık 7,5 ile 12 deniz mili arasında değişen parkur seçeneklerinden oluşacak. Uygulanacak rota, günün rüzgâr ve hava koşullarına göre Yarış Komitesi tarafından belirlenecek.Türk yelken sporunun köklü geleneklerinden biri olan Komodorlar Serisi, farklı kulüplerin yarışçılarını ve yöneticilerini aynı denizcilik kültürü etrafında buluşturan önemli organizasyonlar arasında yer alıyor.

TÜRK YELKEN SPORUNDA SİLİNMEZ İZLER BIRAKTI

Yaşamını denizciliğe ve Türk yelken sporunun gelişimine adayan Cahit Üren, Deniz Kuvvetleri'ndeki görevlerinin ardından yaklaşık 38 yıl boyunca TAYK Genel Müdürlüğü yaptı. Türkiye Yelken Federasyonu Asbaşkanlığı, uluslararası yelken kuruluşlarında Türkiye delegeliği, milli yelken hakemliği ve antrenörlük görevleri üstlenen Üren, yetiştirdiği çok sayıda yelkenci ve denize duyduğu tutkuyla camiada kalıcı izler bıraktı.

Yelken dünyasında 'Komutan' olarak anılan Cahit Üren'in azmini, deniz sevgisini ve yelken sporuna kazandırdığı değerleri yaşatmayı amaçlayan organizasyon, tüm yelken dostlarını bu anlamlı buluşmaya davet ediyor.