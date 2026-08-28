İstanbul'da Maltepe Belediyesi, ilçe genelinde spor altyapısını güçlendirmek ve gençleri sağlıklı yaşam alanlarıyla buluşturmak amacıyla çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen proje, toplam 2 bin 203 metrekarelik geniş bir alan üzerine kuruldu.

Mahalle sakinlerinin ve sporseverlerin kullanımına sunulan komplekste; 710 metrekarelik halı saha, 425 metrekarelik yürüyüş yolu ve 1020 metrekarelik peyzajlı yeşil alan yer alıyor. Tesis bünyesinde ayrıca 4 adet soyunma odasını barındıran 21 metrekarelik soyunma altyapısı ile 27 metrekarelik idari ofis binası bulunuyor.

AÇILIŞ COŞKUSUNA MİNİK SPORCULAR ORTAK OLDU

Mahalledeki amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış töreninde, bölge kulüplerinde yetişen genç sporcular sahaya inerek ilk maçı gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan açılışta çocukların heyecanı dikkat çekti. Törene Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları Salih Kara, İsmail Hakkı Bulut, Nimet Karabulut ve Şükrü Akçadağ katılarak gençlerin sevincine ortak oldu.

Kent genelinde spor imkânlarını yaygınlaştırmaya devam edeceklerini belirten belediye yönetimi, yeni tesisin tüm Gülsuyu halkına, amatör spor kulüpleri ve tüm gençlere hayırlı olmasını diledi