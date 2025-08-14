Keşan Belediyesi tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, rekor katılımla start aldı.ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi, Edirne Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu ile iş birliğinde düzenlenen organizasyonda ustalığın mücadelesi günlerce sürecek; şampiyon, hamle hamle belli olacak.

Keşan Atatürk Spor Salonu’nda başlayan turnuvanın açılış programına, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Keşan Belediye Meclisi Üyesi Cahit Kemer, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Keşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vedat Çimen, Türkiye Satranç Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Umut Güney sporcular, veliler ve satranç severler katıldı.

Bu yıl turnuvaya Türkiye’den gelen sporcuların yanı sıra; Azerbaycan, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan, İran, Kazakistan, Türkmenistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Özbekistan’dan gelen toplam 302 sporcu katıldı. Aralarında 16 unvanlı sporcunun da yer aldığı turnuvada her yaş grubundan satranç ustaları mücadele edecek. Bu yıl, turnuva tarihinin en yüksek katılımı gerçekleşti.

ÖZCAN: “BU YIL GENÇLERİMİZİN KATILIMININ FAZLA OLMASI BENİ MUTLU ETTİ.”

Açılış töreninde konuşan Özcan, katılımcıları selamlayarak şu sözleri kaydetti. “Satranç Federasyonu’ndan gelen yetkililere, bölge temsilcilerine, hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu yıl gençlerimizin katılımının fazla olması beni mutlu etti. Satranç, hilesi olmayan, yaş kategorisi tanımayan bir oyundur. 7 yaşında bir oyuncu, 60 yaşındaki bir oyuncuyu yenebiliyor. Satranç, hayat gibidir. Size bir hamle yapıldığında, ne istediğini ve ne maksatla yapıldığını çözmeye yarayacaktır; zekanızı geliştirecektir. Hepinize başarılar diliyorum.”

Konuşmanın ardından Keşan Kaymakamı Aziz Mercan söz aldı.

MERCAN: “BÖYLE BİR ORGANİZASYON ÇOK KOLAY YAPILAMAZ”

Keşan’da yaklaşık 45 gün önce göreve başladığını hatırlatarak, sözlerine başlayan Mercan, şunları söyledi: “Keşan’da her gün güzel şeyler gördüm ve bunları görmekten çok mutlu oldum. Fakat, bu organizasyon gördüklerim içerisinde en güzelidir. Böyle bir organizasyon çok kolay yapılamaz. Özellikle 20 yıl sürdürülebilen ve kurumsallaştırılan bir organizasyon belediyemiz ile destek veren tüm paydaşların katkılarıyla olmuştur. Bu konuda, sayın başkanımızı ve belediyemizi yürekten kutluyorum. Bu yarışmayı organize eden çok değerli temsilcilerimize katkıları için teşekkür ederim. Siz gençleri burada görmekten dolayı çok mutluyuz. Çok güzel bir sporla uğraşıyorsunuz. Aklın, fikrin, irfanın eseridir satranç. Onun için siz bu oyunu oymakla kendinizi hayata hazırlıyoruz. Satranç, sadece bir oyun değil; gelişiminizde çok büyük katkıları olacak bir spordur. Bu arada, gençlerimize destek veren ailelerimize de, teşekkür ederiz. Bu organizasyona uluslararası bir hüviyet kazandıran yurtdışından gelen sporcularımızı da kutluyorum. Sizleri her zaman burada görmek istiyoruz. Derecesi ve ünvanı olan sporcularımıza da katılımlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Herkese başarılar diliyorum.”

Turnuvanın açılış hamlelerini Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan ve Keşan Kaymakamı Aziz Mercan birlikte yaptı.