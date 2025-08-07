İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Güzel İzmir Hareketi’nin merkezi Varyant’taki Şato binası kentlilerin yararlanacağı sosyal yaşam alanına dönüştü. Muhteşem İzmir manzarası eşliğinde çeşitli kültür ve tasarım etkinliklerinin yapıldığı mekanda İzmirli Kahve de hizmet veriyor.İZMİR (İGFA) - İzmir’in tarihi dokusuna ev sahipliği yapan Varyant’taki Şato Binası’nın terasları yeni bir sosyal yaşam alanına dönüştü. Binlerce gencin yararlandığı Şato Kütüphanesi’ni de içinde barındıran binanın alt katında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Güzel İzmir Hareketi’nin “Keyifli Sosyal Mekânlar” teması kapsamında İzmirli Kahve de hizmet veriyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da kahvesini alarak kafeyi ve terasları gezerek gençlerle sohbet etti. Güzel İzmir Hareketi ve Grand Plaza AŞ iş birliğiyle hayata geçirilen kafeyi çok beğendiklerini belirten gençler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkürlerini iletti. Gençlerin her zaman yanında olduğunu belirten Başkan Tugay ise “Sizlerden gelecek güzel fikirleri her zaman değerlendirmeye hazırız. Burada bir kütüphanemiz de var. Daha çok kullanın, yararlanın diye sizlerin aklına gelen bir şey varsa bizlere iletmeniz yeterli” dedi.