SASKİ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kütüphane Demek...' projesi doğrultusunda Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi. Su verimliliği temasıyla düzenlenen etkinlikte, 'Akça'nın Sapanca Gölü'ne Verdiği Söz' adlı hikaye kitabı üzerinden miniklere doğa sevgisi ve tasarruf kültürü aşılandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kaynaklarının korunması ve bilinçli tüketim kültürünün erken yaşta başlaması amacıyla eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okul kütüphanelerini aktif yaşam ve eğitim merkezlerine dönüştürmek hedefiyle başlattığı 'Kütüphane Demek...' projesinin mart ayı teması 'Su Verimliliği' olarak belirlendi.

SASKİ, proje kapsamında Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu'nu ziyaret ederek geleceğin teminatı olan çocuklarla suyun doğadaki paha biçilemez yolculuğu üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Etkinlikte 'Akça'nın Sapanca Gölü'ne Verdiği Söz' adlı hikâye kitabı miniklerle buluşturuldu. Sapanca Gölü ekosisteminin korunmasını, doğayı kirletmemenin önemini ve su israfının sonuçlarını çocukların dünyasına hitap eden bir dille anlatan hikâye, öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle dinlendi. Kitap okuma saatinin ardından düzenlenen söyleşide, çocuklara tasarruf bilinci erken yaşta aşılandı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada,'İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından başlatılan projede bizler de üzerimize düşeni yaparak Akça'nın hikâyesi üzerinden Sapanca Gölü'nün ve mevcut su kaynaklarımızın önemini evlatlarımıza anlattık. Bizler şehrin altyapısını güçlendirirken, minik yavrularımız da aldıkları bu eğitimlerle suyumuzun ve geleceğimizin muhafızları olacaklar. Çevre bilinciyle yetişen bir nesil için eğitim çalışmalarımızadevam ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.