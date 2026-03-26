Amgen Türkiye'nin üniversite öğrencilerinin yenilikçi fikirlerini ödüllendirdiği IamGenius Biyoteknolojik Fikirler Yarışması'nda başvuru süreci uzatıldı. Gençler, 'Biyoteknolojide Yapay Zeka ile Akıllı Sağlık Çözümleri' temalı fikirleriyle 30 Mart'a kadar başvuruda bulunabilecek.

İSTANBUL (İGFA) - Amgen Türkiye'nin, üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji alanında farklı açıdan bakan ve yenilikleri arayan fikirlerini ödüllendirdiği IamGenius Biyoteknolojik Fikirler Yarışması'nda başvuru süreci uzatıldı.

Bu yıl 'Biyoteknolojide Yapay Zeka ile Akıllı Sağlık Çözümleri' teması ile düzenlenen yarışmaya 30 Mart'a kadar başvuruda bulunulabilecek. Dereceye giren öğrencilere Amgen'da staj ve eğitim semineri gibi fırsatlar sunulacak.

Gençlerin biyoteknolojiye olan ilgisini artırmak, bilimsel düşünceyi teşvik etmek ve geleceğin bilim insanlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen IamGenius'a 5 yılda 550'den fazla öğrenci başvurdu. IamGenius Biyoteknolojik Fikirler Yarışması'nın 6'ncı yılında gençler; biyoteknoloji ve yapay zekayı bir araya getirerek sağlık alanında yenilikçi ve uygulanabilir çözümler geliştirmeye teşvik ediliyor.