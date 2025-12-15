Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.30'da toplanacak olan kabinenin öncelikli gündeminde Terörsüz Türkiye süreci, 2026 asgari ücret çalışmaları ve sanal ortamda yasa dışı bahis ile kumarla mücadele yer alıyor. Dış politika gelişmeleri de toplantıda ele alınacak.

ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek kabine toplantısında, kritik iç ve dış politika başlıkları masaya yatırılacak. Toplantının öncelikli gündemi Terörsüz Türkiye olacak.

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının sahadaki yansımaları, istihbarat raporları doğrultusunda değerlendirilecek. Suriye'deki gelişmeler ve 10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG'ye karşı atılabilecek milli güvenlik tedbirleri de gündemde olacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2026 asgari ücret çalışmaları da kabinenin öncelikleri arasında. Hükümet ve işveren temsilcilerinin katıldığı ilk komisyon toplantısı sonrası kapsamlı değerlendirme yapılacak ve zam oranının yıl sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.

Sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele de toplantının bir diğer başlığı olacak. Eylem planı kapsamında cezaların artırılması ve etkili mücadele adımları değerlendirilecek.

Dış politika gündeminde ise Rusya-Ukrayna barış çabaları, Gazze'deki insani durum ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çalışmalar yer alacak. Kabine, uluslararası toplumla birlikte atılacak adımları görüşerek kararlar alacak.