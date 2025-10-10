SASKİ, Marmara Bölgesi'nin en kapsamlı su ve atıksu kontrol laboratuvarında 2025 yılının ilk 8 ayında 189 bin parametre analizi gerçekleştirdi. Ulusal ve uluslararası yeterlilik testlerinden başarıyla geçen laboratuvar, çevre illerden gelen numuneleri de hassasiyetle değerlendiriyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kalitesini en yüksek standartlarda koruma hedefiyle yürüttüğü laboratuvar çalışmalarında 2025 yılının ilk 8 ayında 189 bin parametre analizine imza attı.

Marmara Bölgesi'nin en kapsamlı ve gelişmiş laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Su ve Atıksu Kontrol Laboratuvarı, sadece Sakarya'ya değil, çevre illerden gelen numunelere de hizmet vererek bölgesel ölçekte önemli bir görev üstleniyor.

Su ve Atıksu Kontrol Laboratuvarı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetimlerden tam not aldı.Bakanlık tarafından yürütülen yeterlilik testleri sonucunda laboratuvarın analiz yetkinliği artırılarak 54 parametre üzerinden yeterlilik belgesi verildi.Ayrıca laboratuvar, yalnızca ulusal değerlendirmelerle yetinmeyip uluslararası yeterlilik testlerine de katılarak tüm testlerden başarıyla geçti.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ VE UZMAN KADRO

Gelişmiş, son teknolojik cihaz altyapısı ve alanında uzman teknik ekibiyle hizmet veren laboratuvar su ve atıksu analizlerinde Marmara Bölgesi'nin referans merkezi konumuna geldi.Titizlikle yürütülen analizler sayesinde hem şebeke suyu kalitesi hem de atıksu arıtma tesislerinden çıkan suların çevreye etkisi düzenli olarak izleniyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Laboratuvarımız, yalnızca şehrimizin değil bölgenin su güvenliği ve çevresel sürdürülebilirliği açısından kritik bir merkez konumuna geldi. Ulusal ve uluslararası testlerden başarıyla geçerek güvenilirliği kanıtlanan laboratuvarımız başarı sıralamasını her geçen gün daha da üst sıralara taşıyor' ifadeleri kullanıldı.