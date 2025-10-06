SASKİ, Meteoroloji verilerine göre ilimizde salı sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağış dalgasına karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Ekipler, yağış anında da herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 24 saat esasıyla sahada görevde olacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarına istinaden, yarın sabah itibarıyla şehirde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Şehrin 16 ilçesinde yürütülen kapsamlı temizlik ve bakım çalışmalarıyla yağmur suyu hatları, kanalizasyon sistemleri ve mazgallar tam kapasiteyle hizmet verecek hale getirildi. 10 Ekim cuma gününe kadar etkili olması beklenen yağışların olumsuzluklara neden olmadan kaynaklara eksiksiz şekilde ulaşması için ekipler, 24 saat esasıyla sahada olacak.

Meteoroloji'nin verilerine göre, siklon dalgası olarak adlandırılan hava olayı, atmosferdeki alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu fırtına dalgasına deniyor. Bu kuvvetli yağış dalgasının Marmara Bölgesi'nin batı ve güney kesimlerinden başlayarak Sakarya'ya kadar ilerlemesi bekleniyor.