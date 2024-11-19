SASKİ, Bakırlı Mahallesi’nde tespit ettiği düşük basınçlı su iletimi için içme suyu hattında yenileme çalışmalarına başladı. 2 bin 500 metrelik yenileme çalışmalarıyla birlikte bölgedeki su iletim sorunları sona erecek ve kayıp kaçak oranı minimum seviyeye indirilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Ferizli’nin Bakırlı Mahallesi’nde deforme olan içme suyu altyapısını yeniliyor. Tarımsalfaaliyetlerin yoğun bir şekilde yürütüldüğü bölgedeözellikle yaz aylarında yetersiz olduğu tespit edilen 2 bin 500 metrelik eski içme suyu hattı yenilenerek kayıp ve kaçağın önüne geçilecek.

Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan’a, AKParti Ferizli İlçe Başkanı Ramazan Serhoş, Ferizli Muhtarlar Derneği Başkanı Haluk Onay ve bölge muhtarlarıeşlik etti.

PROJENİN YÜZDE 30’U TAMAMLANDI

Proje kapsamında, yüksek dayanıklılığa sahip malzemeler kullanılarak bölgeye modern bir içme suyu şebeke hattı kazandırılıyor. Genel Müdür Turan, projenin yüzde 30’unun tamamlandığını belirterek “Ekiplerimizin mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaları sonucunda kısa sürede projede yüzde 30’luk ilerleme kaydettik. Ferizli’nin altyapısını daha modern ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.

BÖLGEDEKİ KAYIP KAÇAK SIFIRLANACAK

Sahada görevli uzmanlardan çalışmayla ilgili bilgi alan SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan,“Çalışmalara başladığımızprojeyle Bakırlı Mahallesi’ndeki 2 bin 500 metrelik hattı yenileyerek kayıp ve kaçakları sıfıra indireceğiz.Abonelerimizin kaliteli içme suyuna kesintisiz ulaşım sağlaması öncelikli hedefimizdir” ifadelerini kullandı.