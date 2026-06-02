Gökçetepe-Sazlıdere arasında yapılması planlanan rüzgar enerji santrali (RES) projesine ilişkin ortak açıklama yapan Edirne İl Genel Meclis üyeleri, yenilenebilir enerji yatırımlarına karşı olmadıklarını ancak Saros Havzası'nın çevresel hassasiyetlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Genel Meclis Üyeleri Aladdin Öztürk ve Mehmet Güneş Yılmaz, Gökçetepe ile Sazlıdere arasında Cengiz Holding tarafından hayata geçirilmesi planlanan RES projesine ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, temiz ve yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine dikkat çekilirken, Edirne'nin en değerli doğal alanlarından biri olarak gösterilen Saros Körfezi ve çevresinde gerçekleştirilecek projelerde çevresel etkilerin çok daha hassas değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Meclis üyeleri, açıklanan ÇED raporunda tarım arazileri, ormanlık alanlar, mera sahaları ve havza koruma kuşakları içerisinde kalan bölgelerin yer aldığını belirterek, binlerce ağacın kesilecek olmasının bölge halkında ciddi kaygılara neden olduğunu ifade etti. Enerji üretiminin önemine dikkat çekilen açıklamada, enerji politikalarının oluşturulması sürecinde doğanın, tarım alanlarının, su kaynaklarının ve bölgenin turizm potansiyelinin geri dönüşü olmayacak şekilde zarar görmemesi gerektiği kaydedildi.

İl Genel Meclis Üyeleri Öztürk ve Yılmaz, konunun yalnızca mevcut RES projesiyle sınırlı olmadığını belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamalarında Saros Körfezi'nin deniz üstü rüzgar enerjisi sahaları arasında gösterildiğini hatırlattı.

Saros'un geleceğinin parça parça projeler yerine bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğini savunan Öztürk ve Yılmaz açıklamalarının sonunda, tarım, turizm, doğal yaşam ve enerji yatırımları arasında doğru dengenin kurulması gerektiğini vurgularken, 'Saros'un rüzgarı enerji üretsin, ancak Saros'un doğası bunun bedelini ödemesin' ifadeleriyle çevre duyarlılığı çağrısında bulundu.