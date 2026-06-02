Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son 2 yılda 16 bin adet balık saldığı Kiraz Dere'ye bu kez 50 bin adet kırmızı benekli yavru alabalık bıraktı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi başta olmak üzere doğanın korunması için çok yönlü bir mücadele yürüttüklerinin altını çizdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan İzmit Körfezi'ni dip çamurundan arındırıp, çeşitli dönemlerde gerçekleştirdiği balık salımları ile denizde dipten dirilişi sağlarken; diğer yandan da 'Orman İçi Sularda Balıklandırma Projesi' ile derelerdeki balık popülasyonunu koruyor. 2023 yılında başlatılan proje kapsamında 2024 ve 2025 yıllarında Başiskele Kiraz Dere'ye 16 bin adet balık salan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aynı bölgede bu kez 50 bin adet kırmızı benekli yavru alabalığı suya bıraktı.

TÖRENLE SUYA BIRAKILDILAR

Kartepe ve Başiskele ilçelerindeki derelerden temin edilip Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu'na transfer edilen kırmızı benekli yavru alabalıkların doğal yaşam alanlarına bırakılması amacı ile tören düzenlendi. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.Hayri Baraçlı, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Başyiğit, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, muhtarlar, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın törende yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı bir projeye imza atıldığı için içinin kıpır kıpır olduğunu vurgulayarak, 'Doğaya iyi bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyorum' dedi. Göz boyamak için proje üretmediklerini, hizmetlerinin bir anlamı olduğunu belirten Başkan Büyükakın, 'Beğenilmek mi itibar mı? Kısa vadede daha çok ilgi çeken işler yapmak mı yoksa uzun vadeli işlere imza atmak mı? Biz ne yaptığımızın farkındayız. Doğru olanı yapıyoruz. Çevre de o alanlardan biri. Biz çevre konusunda inanılmaz işler yapıyoruz' ifadesini kullandı.

'BÖYLE GİDERSE YAŞAMA ŞANSI YOK'

Başkan Büyükakın sanayileşme ile birlikte doğanın hoyratça kullanıldığına dikkat çekerken, Marmara Denizi'nin de bundan nasibini aldığını belirtti. 2020 yılında yaşanan müsilaj problemini hatırlatan Büyükakın şunları söyledi: 'Böyle giderse Marmara Denizi'nin yaşama şansı yok. 2020 yılının başlarından bu yana Marmara Denizi'nde müsilaj problemi ile karşı karşıyayız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak hem bu problemin bertarafı hem de denizin korunması için çalışıyoruz.

'MARMARA DENİZİ'Nİ BİZ KORUYORUZ'

Kocaeli'de bir damla su bile arıtılmadan denize bırakılmıyor. Yani Marmara Denizi'ni biz koruyoruz. Ama etrafında yaklaşık 25 milyon kişi yaşıyor. Diğer illerin belediyeleri bunu yapmadığında bizim mücadelemiz yetersiz kalıyor. Kocaeli'de 23 arıtma tesisimiz bulunuyor. Bu tesislerde her sene 130 bin ton çamuru arıtıyoruz. Denize gitmesini engelliyoruz. Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Marmara Denizi kurtulsun diye uğraşıyoruz. Dip çamuru temizliği yapıyoruz. Balıklandırma projelerimiz devam ediyor. Bu çalışmalar sayesinde Körfez'de yaşam yeniden başladı.

Son iki yılda Kocaeli'deki derelere 16 bin adet balık bıraktık. Bugün şimdiye kadar yaptığımızın 3 katından daha fazlasını bırakacağız. Yani 50 bin yavru alabalığı Kiraz Dere'ye salacağız. Doğadan aldığımızı doğaya geri bırakıyoruz. Biz balıkları tutmuyoruz, denize, dereye salıyoruz. Kocaeli'de işler tersine yapılıyor ama güzel yapılıyor. Bu sayede inşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Bütün bunları, şehrimizin ülkemizin daha iyi yarınlara ulaşması için yapmamız gerekiyor. Bu noktada gençlerimize büyük görevler düşüyor. Özellikle de sosyal medyayı bu yönde kullanabilirsiniz.' Başkan Büyükakın, konuşmasının ardından öğrencilerle birlikte yavru alabalıkları Kiraz Dere'ye bıraktı.