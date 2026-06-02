İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Çiftçi, Bahçeli'nin milli meselelerdeki duruşu ve ülke menfaatlerini önceleyen yaklaşımına vurgu yaparak teşekkürlerini iletti.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çiftçi, Bahçeli'nin Türkiye'nin milli meselelerinde sergilediği duruşa dikkat çekti.

Bakan Çiftçi, paylaşımında, 'Milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Manisa Sevgi Yolları'nda kameralı denetim
Gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

