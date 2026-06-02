Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli ilçesi Altınyurt Kırsal Mahallesi'nde yaptığı ziyarette Cansuyum Projesi kapsamında imalatı ve tamiri yapılan sulama kanallarını inceledi. Başkan Şahin daha fazla üretim ve kendi kendine yetebilme vurgusu yaptı.

GAZİANTEP (İGFA) - Tarım ve hayvancılığa desteği sürdüren ve üretimde modern tekniklerin yayılmasını amaçlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Cansuyum Projesi ile ekilebilir araziler suyla buluşuyor. Bu kapsamda Devlet Su İşleri iş birliğinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi su kanallarının ve imalatı ile tadilatı yapılıyor.

Oğuzeli ilçesinde bulunan Altınyurt Kırsal Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Fatma Şahin, teknik ekibiyle beraber tadilatı yapılan kanallarda incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Şahin, talepleri dinledi yapılan çalışmaları aktardı.

CANSUYUM İLE YAKLAŞIK 100 BİN HEKTAR ALAN SULANACAK

Cansuyum Projesi ile Gaziantep'te bulunan ve atıl durumdaki sulama kanalları tekrardan canlandırılarak tarıma güçlü bir destek sağlanması hedeflenirken suyun yönetimi konusunda büyük bir adım atılıyor. Proje kapsamında 205 bin 211 metre sulama kanalı tamamlanırken, toplam 317 bin metre sulama kanalı yapılacak. Kanalların tamamlanmasıyla 98 bin 10 dekar alan sulamaya açılacak.,

ŞAHİN: BUGÜN KANALLARIMIZ SAYESİNDE TOPRAK SUYA KAVUŞTU

Ziyareti sonrası Cansuyum Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi şehrin bereketli hilalin ortasında Mezopotamya'nın göbeğinde olduğunu belirterek, 'Bugün kanallarımız sayesinde toprak suya kavuştu. Daha fazla üretmemiz ve kendi kendimize yetmemiz lazım. Bu ovaları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Burada hem Can Suyum Projesi ile toprağı suya kavuşturuyoruz hem akıllı tarımla bilimsel destek veriyoruz. Bu koca ovayı çok güçlü bir şekilde üretim merkezi yapıyoruz. Maliyetleri azaltmak içinde mazot veriyoruz ve Çiftçi Kart ile de desteklerimizi sürdürüyoruz' diye konuştu.