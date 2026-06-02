Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 9 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Bugün başlayan başvurular 12 Haziran'a kadar Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

ANKARA (İGFA) - TÜİK, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 9 Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alacağını açıkladı. İlana göre alımlar; uluslararası ilişkiler, bilgisayar bilimleri, matematik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, istatistik, matematik, işletme, iktisat ve ekonometri bölümlerinden mezun adaylar arasından yapılacak.

Adayların, 2024 veya 2025 KPSS sonuçlarına göre ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmaları ve İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince veya Arapça dillerinden birinde en az 60 YDS puanına ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip bir belgeye sahip bulunmaları gerekiyor.

Başvurular, 2 Haziran 2026 saat 09.00'da başlayıp 12 Haziran 2026 saat 18.00'de sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamada gerçekleştirilecek. Sınavda adayların alan bilgisi, muhakeme gücü, ifade yeteneği, temsil kabiliyeti, genel kültürü ve mesleğe uygunluğu değerlendirilecek. Başarılı sayılabilmek için sözlü sınavdan en az 70 puan alınması gerekecek. Sınava katılacak adaylar, her bölüm için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puan sıralamasına göre belirlenecek. Her kadro için kontenjanın dört katına kadar aday mülakata çağrılacak.

Sınav yeri, tarihi ve sonuçları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı platformu üzerinden ilan edilecek.

Başarılı olan adayların atamaları ise güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasının ardından gerçekleştirilecek.