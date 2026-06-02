Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada kamu maliyesinin etkin yönetiminin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kaynaklarının israf edilmesine göz yumulmayacağını belirterek, son dönemde yerel yönetimlerde ortaya çıkan bazı skandalların kabul edilemez olduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kurumun köklü geçmişine vurgu yaparak kamu maliyesinde şeffaflık ve hesap verebilirliğin önemini anlattı.

Sayıştay'ın temellerinin Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular dönemindeki mali denetim anlayışına kadar uzandığını belirten Erdoğan, kurumun devlet geleneğinin devamlılığını temsil eden önemli yapılardan biri olduğunu ifade etti. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının devletlerin gücü açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte savurganlık, kötü yönetim ve vesayet girişimlerinin ekonomik maliyetlerini ağır şekilde ödediğini söyledi. Erdoğan, 27 Mayıs darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar yaşanan antidemokratik müdahalelerin ülkeye milyarlarca dolarlık zarar verdiğini belirtti.

Kamu malının korunmasının herkes için ortak sorumluluk olduğunu ifade eden Erdoğan, 'Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine ve yasa dışı yollarla istismar edilmesine de göz yummuyoruz' dedi. Kamu kaynaklarının milletin emaneti olduğunun altını çizen Erdoğan, 'Makamı, unvanı ve mevkisi ne olursa olsun hiçbir kamu görevlisi kendisine tahsis edilen imkânları şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Buna izin veremeyiz' ifadelerini kullandı.

Son dönemde bazı yerel yönetimlerde gündeme gelen usulsüzlük iddialarına da değinen Erdoğan, milletin emanetini kişisel çıkarları için kullananlarla hukuk çerçevesinde mücadele edilmesinin bir görev olduğunu belirtti. Sayıştay'dan beklentilerinin yalnızca denetim yapmak değil, aynı zamanda kamu yönetimine rehberlik ederek Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sunmak olduğunu dile getiren Erdoğan, modern kamu yönetiminin şeffaflık ve hesap verebilirlik esasına dayanması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında Sayıştay'ın son yıllarda dijital denetim, veri analitiği ve yeni teknolojilerin kullanımı alanlarında önemli dönüşümler gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurumun yüksek denetim organı olarak çalışmalarını daha etkin şekilde sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, kurum çalışanlarına ve emekli mensuplarına teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.