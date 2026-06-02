İçişleri Bakanlığı, 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen jandarma operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin örgüte finans sağladıkları ve propaganda faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgütsel yapılanmasının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 2, 2026

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütü üyesi olduklarının, örgütle bağlantılı kişi ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla finansman sağladıklarının ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıklarının belirlendiği ifade edildi.

Şüpheliler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, güvenlik güçlerinin DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ve finans kaynaklarına yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanırken, operasyonlarda görev alan Jandarma Genel Komutanlığı personeli, TEM Daire Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçen tüm görevliler tebrik edildi.