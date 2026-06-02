Sakarya'nın Karasu ilçesinde yetiştirdiği organik Kuşkonmaz bitkisiyle emeğin, sabrın ve üretmenin en güzel örneğini sergileyen kadın girişimci Ayçin Ekşi, Sakarya'da ve Marmara Bölgesi'nde kuşkonmaz üretimini bakanlık kayıtlarına geçiren ilk üreticilerden biri olmayı başardı.

SAKARYA (İGFA) - Karasu'da kendine ait 25 dönüm arazide tamamen organik kuşkonmaz bitkisi üreten kadın girişimci Ayçin Ekşi, ortaya koyduğu başarı hikayesiyle tüm kadınlara örnek oluyor.

Açıklamalarında üretim hikayesini ve deneyimlerini paylaşan Ekşi, 'Yaklaşık 5 yıl önce toprağımızı nasıl değerlendiririz diye düşünürken, karşımıza kuşkonmaz bitkisi çıktı. Gerekli toprak tahlillerini yaptırdıktan sonra toprağının kuşkonmaz için oldukça verimli olduğunu öğrendik. İlk yıl tamamen araziyi hazırladık, toprağı doğal yöntemlerle güçlendirdik ve nadasa bıraktık. Sonraki yıl ekim yaptık' dedi.

'TAMAMEN İLAÇSIZ VE ORGANİK BİR ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Konuşmasında tamamen organik bir üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden Ayçin Ekşi, 'Sakarya bölgesinde ilk kuşkonmaz üreticisiyim. Son üç yıldır ise satışa hazır bir şekilde üretime devam ediyoruz. Burada şu anda tamamen ilaçsız ve organik bir üretim gerçekleştiriyoruz. Kuşkonmaz çiğ tüketebileceğiniz bir sebzedir. Sindirim için çok önemli ve vitamin değerleri açısından çok yüksek bir sebzedir' diye konuştu.

Ortaya çıkan olumlu tablo sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve ekibinin manevi desteğine de vurgu yapan Ayçin Ekşi, 'Başkanımız Yusuf Alemdar üretimimizle ilgili bilgi sahibi olduğunda bizlere desteklerini ilettiler. Kıymetli başkanımızın manevi destekleri bizim için çok kıymetli ve her zaman bu desteği yanımızda hissediyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyorum'dedi.

'HER ŞEYİ BAŞARABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM'

Üretim yapmak isteyen girişimci kadınlara da seslenen Ekşi, sözlerini şu cümlelerle tamamladı: 'Benim hikayem aslında biraz cesaret hikayesi. Kadın emeğinin, sabrın, toprağa inanmanın ve memlekete duyulan bağlılığın hikayesi. Biz kadınlar olarak istedikten sonra her şeyi başarabileceğimize inanıyorum.'