Marmara Denizi’nden Saros Körfezi’ne yönelen gırgır balıkçı tekneleri, Enez ve Sultaniçe limanlarında tonlarca balık avlıyor. Sardalya, hamsi, orkinos ve diğer balık türlerini toplayan tekneler, balıkları kamyonlarla farklı bölgelere sevk ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saros Körfezi'nde gırgır tekneleri balık sezonunda yoğun çalışıyor.

Sardalya ve hamsinin yanı sıra orkinos ve diğer balık türlerini de büyük miktarlarda avlayan tekneler, Enez ve Sultaniçe limanlarını hareketlendiriyor.

Gırgır teknelerinin avladığı balıklar, limanlarda hızla işlenerek kamyonlarla farklı bölgelere sevk ediliyor. Sardalya ve hamsi başta olmak üzere çeşitli balık türlerinin bol miktarda çıkması, bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.

SAROS’DA YOĞUN AV SEZONU

Saros Körfezi, gırgır tekneleri için balık bolluğu açısından cazip bir bölge olmaya devam ediyor. Balıkçıların yoğun çalışmaları, bölgeyi balıkçılık sektörünün önemli merkezlerinden biri haline getiriyor. Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılık için gerekli denetimlerin ve kontrollerin devam ettiğini belirtiyor.