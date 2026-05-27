Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, bayram tatili dolayısıyla yollarda olan vatandaşları uyararak, dikkatli olmalarını istedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, yaptığı açıklamada, okulların da tatil olmasıyla birlikte aileler için önemli bir tatil fırsatı doğduğunu büyükşehirlerde bir sakinlik yaşanırken vatandaşların bayram hazırlıklarını yaptığını belirterek, en çok dikkat edilmesi gereken konunun tatilin acıya dönüşmemesi ve trafikte çok dikkatli olunması gerektiğini beilrtti.

YORGUN VE UYKUSUZ ŞEKİLDE DİREKSİYON BAŞINA GEÇİLMEMELİ

'Aracın periyodik bakımları mutlaka yapılmalı. Sürücüler kendi sağlık durumlarını kontrol etmeli, uykusunu almadan yola çıkmamalı' diyen Başkan Demirkan, 'Trafik kazalarının yoğun olduğu saatler dikkate alınmalı. Ailece çıkılan yolculuklar bayram sevincini farklı bir acıya dönüştürmemeli. Özellikle yağışlı havalarda yolların kayganlaşması ve su birikintileri sürücüler için risk oluşturabiliyor. Trafik ışıklarına, trafik ekiplerinin işaretlerine ve yol uyarılarına mutlaka dikkat edilmeli. Bayramı gerçek bayram tadında geçirmek için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli' uyarılarında bulundu.

MADDİ ZARAR KARŞILANIR AMA KAYBEDİLEN CANLAR GERİ GELMEZ

Geçen yıl bayram tatilinde 7 binden fazla trafik kazası meydana geldiğini anımsatan Başkan Demirkan, '72 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 bine yakın vatandaşımız yaralandı. Bayramlar insanların bir araya geldiği, dini vecibelerini yerine getirdiği özel günlerdir. Ancak trafik kazaları nedeniyle yaşanan kayıplar hepimizi derinden üzüyor. Maddi zararlar bir şekilde telafi edilir ama kaybedilen canların geri dönüşü yoktur. Kimsenin ailesinden ve sevdiklerinden kopmamasını diliyoruz' ifadelerini kullandı.