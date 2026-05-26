İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde kapsamlı güvenlik toplantısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıklarının değerlendirildiği toplantının Bakanlıkta yapıldığını duyurdu.

NATO üyesi ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek zirve kapsamında alınacak güvenlik tedbirlerinin tüm yönleriyle ele alındığını belirten Bakan Çiftçi, toplantıda Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildiğini ifade etti. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek uluslararası organizasyonun huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm kurumların koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Başkent Ankara'da yapılacak zirvenin, güvenlik, diplomasi ve uluslararası iş birliği açısından önemli bir gündem oluşturması bekleniyor.