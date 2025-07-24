Enez’de 4-8 Ağustos 2025’te düzenlenecek Saros Plaj Voleybol Turnuvası, Kartopu Enez Gönüllüleri ve Enez Sahil Sakinleri İle Dayanışma Derneği’nin çağrısıyla gerçekleştirilecek. Turnuva, gelecek yıllarda uluslararası boyuta taşınmayı hedefliyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez Belediyesi ve Enez İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Kartopu Enez Gönüllüleri ve Enez Sahil Sakinleri İle Dayanışma Derneği’nin organizasyonuyla Saros Plaj Voleybol Turnuvası, 4-8 Ağustos 2025 tarihlerinde Enez Sahili’nde XU-XU Beach Voleybol sahasında düzenlenecek.

Katılım durumuna göre turnuva süresi uzatılabilecek.Turnuvanın Genel Yönetmenliğini ve Koordinatörlüğünü üstlenen Yunus Cingöz, etkinliğin yaş gruplarına göre 2 veya 3 kategoride yapılacağını belirtti.

Takımlar, 4 erkek ve 2 kadın oyuncudan oluşan 6 kişilik kadrolarla sahada 3 erkek ve 1 kadın oyuncuyla mücadele edecek.

Onur Gürses, Av. Emine Tüzün, Enez Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu tarafından organize edilen turnuvada zengin ödül ve armağanlar dağıtılacak.

Ayrıntılar yakında açıklanacak.