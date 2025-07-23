Türkiye’nin önde gelen amatör yol bisikleti yarışlarından Gran Fondo Başkent, dördüncü yılında bisiklet sporcularını Ankara’da bir araya getirecek. İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximum Kart sponsorluğunda 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - Bilkent Center önünden 24 Ağustos Pazar günü sabah 08.00’de start alacak Maximum Gran Fondo Başkent 2025, uzun parkur, kısa parkur, paralimpik ve tandem kategorilerinde düzenlenecek.

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu katkılarıyla, 78 Event organizasyonuyla hayata geçirilecek yarış, bir spor etkinliği olmanın ötesinde sporu şehir kültürüyle buluşturan, çevre bilincini artıran, toplumsal dayanışmayı destekleyen ve sağlıklı yaşamı teşvik eden bir model olarak öne çıkıyor.

İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximum Kart’ın isim sponsorluğunu üstlendiği yarışa ayrıca Skoda, MOSSO, SPX, Sports International, Shimano, Bilkent Center ve Bilkent Otel & Konferans Merkezi destek veriyor.

PEDAL ÇEVİREN BİR BAŞKENT, BİRLİKTE BÜYÜYEN BİR SPOR KÜLTÜRÜ

Maximum Gran Fondo Başkent, bisikleti sadece bir ulaşım aracı değil, sosyal yaşamın, sağlıklı bireylerin ve çevre dostu şehirlerin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlayan bir yaklaşımla yola devam ediyor.

Ankara’nın sporla, doğayla ve aktif yaşamla bütünleştiği en önemli bisiklet organizasyonlarından biri olan ve her yıl yüzlerce amatör bisikletçiyi bir araya getiren yarış, Türkiye’nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden katılımcıları ağırlayarak başkentin spor turizmi potansiyelini gözler önüne seriyor.

Tarihi ve doğal zenginliklerle bezenmiş güzergâh üzerinde yapılan yarış, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatırken, Ankara’nın kentsel hareketliliğine ve sosyal yaşamına canlılık katıyor.