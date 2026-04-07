CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki teknik sorunlara dikkat çekerek uçuş ağının genişletilmesi çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında Erzincan'daki ulaşım ve turizm potansiyeline ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Sarıgül, özellikle Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda yaşanan teknik aksaklıkların kentin gelişimini olumsuz etkilediğini söyledi.

Havalimanındaki mevcut teknik organizasyonun yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayan CHP'li Sarıgül, zaman zaman uçakların Erzincan'a iniş yapamayarak çevre illere yönlendirildiğini belirterek, bu durumun hem yolcular hem de şehir ekonomisi açısından ciddi sorunlara yol açtığını ifade etti. Erzincan'ın turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Sarıgül, 'Dünyanın dört bir yanına ürün ihraç edebilir, kente turist çekebiliriz. Ancak bunun için ulaşım altyapısının güçlendirilmesi şart' dedi.

SARIGÜL'DEN THY'YE AÇIK ÇAĞRI

Uçuş seferlerinin yetersizliğine de dikkat çeken CHP'li Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan'a şu anda ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul'dan uçuşların bulunduğunu, buna karşın diğer şehirlerden ve yurt dışından direkt seferlerin olmadığını söyledi. Özellikle Ege Bölgesi'nden yoğun bir talep olduğunu belirten Sarıgül, İzmir başta olmak üzere bu bölgeden Erzincan'a uçuşların başlatılması gerektiğini ifade etti.

Türk Hava Yolları yetkililerine de çağrıda bulunan Sarıgül, '15 Mayıs'tan Eylül sonuna kadar Ege Bölgesi'nden Erzincan'a düzenli uçuşlar konulmalı' dedi.