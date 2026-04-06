Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın görevden alınmasının ardından, belediye meclisi CHP'nin adayı Av. Hatice Terekeci Özkan'ı başkanvekili olarak seçti. Terekeci Özkan görevine başlarken, Uşak Belediyesi'nden tebrik ziyaretlerinin bir süre kabul edilmeyeceğine ilişkin açıklama geldi.

Hatice Terekeci Özkan, mecliste bugün yapılan seçimlerde 18 oy alarak Uşak Belediye Başkan Vekili seçildi. AK Parti'nin adayı Şemsettin Karabulut ise 9 oyda kaldı.

Seçimin ardından konuşan Özkan, 'Başkan Vekilliği süresince Meclis arkadaşlarımla bu süreci ortak akıl, sağduyu, şeffaflık içerisinde yürüteceğimize inancım tamdır. Önemli olan Uşak halkı ise gerisi teferruattır' dedi.

Meclisteki seçimlerle resmen görevine başlayan Uşak Belediye Başkanvekili Hatice Terekeci Özkan, kentteki çalışmalarını sürdürmeye başladı. Görev süresi boyunca Terekeci Özkan'ın gerçekleştireceği hizmetlerin şehre değer katacağına inandıklarını belirten meclis üyeleri, seçimlerin Uşak halkına da hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan Uşak Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun çalışma programı nedeniyle tebrik ziyaretlerinin bir süre kabul edilmeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, 'Tebriklerinizi sahada hemşehrilerimizle bir araya geldiğimiz anlarda memnuniyetle kabul edeceğiz. Hizmetlerimizin kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülebilmesi adına gösterdiğiniz anlayış için tüm kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ederiz' denildi.