20 Eylül 2024'te göreve başlayan AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, göreve başladığı günden bu yana geçen yaklaşık 1,5 yıllık süreçte sağlık alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini ve bu çalışmaların somut sonuçlar verdiğini söyledi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Orta Doğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın'ın ziyareti sırasında konuşan AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, sağlık sisteminde yaşanan sorunlara yönelik kapsamlı adımlar attıklarını ifade ederek, 'Biz bu süreçte ciddi çalışmalar yürüttük. Sağlık alanında önemli mesafeler kat ettik. Halkımız müsterih olsun, çok kısa zamanda sağlıkla ilgili sorunların büyük bölümünü çözeceğiz' dedi.

Kendisinin de doktor olması nedeniyle sağlık sistemindeki aksaklıkları yakından bildiğini vurgulayan Yıldız, göreve geldiklerinde MHRS'de bekleyen hasta sayısının 28 binlere ulaştığını belirtti. Bu yoğunluğu azaltmak için gece poliklinikleri açtıklarını ifade eden Yıldız, 'Şu anda 18-19 poliklinik gece hizmet veriyor. Bu uygulama sayesinde MHRS'deki bekleyen hasta sayısını 2-3 bin bandına düşürdük. Bu, sağlık sistemi açısından çok önemli bir kazanımdır' diye konuştu. MR randevularındaki bekleme süresine de değinen Yıldız, 'Daha önce MR için 3 ile 9 ay arasında süre veriliyordu. Yaptığımız düzenlemelerle bu süreyi yaklaşık 2 güne kadar indirdik' ifadelerini kullandı.

Sağlık yatırımlarının sadece rakamsal iyileşmelerle sınırlı olmadığını belirten Yıldız, sağlık sektörünün artık siyasete malzeme edilemeyecek bir noktaya taşındığını ifade ederek, 'Sağlık sektörü çoğu zaman siyasete malzeme edildi. Ancak yaptığımız çalışmalar sonrasında artık sağlık üzerinden siyaset yapılacak bir alan kalmayacak. Biz sağlığı siyasetin üstünde tutuyoruz ve bu alana bu hassasiyetle yaklaşıyoruz' dedi. Ağrı'ya kazandırılacak yeni hastane sürecine de değinen Yıldız, 'Yeni hastane için zemin etüdünü tamamladık ve yatırım programına aldık. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, mevcut hastane ve üniversite hastanesi ile birlikte dört hastane eş zamanlı hizmet verecek. Norm kadro kapsamında doktor sayımız en az iki buçuk katına çıkacak. Yeni hastanede yenidoğan ünitesi ve geniş kapsamlı onkoloji bölümü de yer alacak' diye konuştu.

Tüm bu yatırımlar tamamlandığında Ağrı'nın sağlık sorunlarının büyük ölçüde çözüleceğini vurgulayan Yıldız, 'Biz sağlıkla ilgili çok açıklama yapabiliriz, çok şey söyleyebiliriz ama bir gerçek var ki bizim nihai hedefimiz Ağrı'da dört hastaneyi hayata geçirmek. Bu hastaneler faaliyete geçtiğinde sağlık alanındaki sorunların yüzde 85-90'ı ortadan kalkmış olacak' dedi. Hastane yeriyle ilgili kamuoyunda oluşturulan algılara da değinen Yıldız, 'Zemin etüdü konusunda yanlış bilgiler dolaşıyor. Hastanenin yeri bellidir ve bu yatırım mutlaka hayata geçirilecektir. Bu yatırımların önüne geçilmesine izin vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Sağlık yatırımlarının yalnızca yerel çalışmalarla sınırlı olmadığını belirten Yıldız, bu süreçte güçlü bir siyasi iradenin desteğini gördüklerini vurgulayarak, 'Elbette bu yatırımların gerçekleşmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun Ağrı'ya olan ilgisi ve sevgisi büyük rol oynuyor. Ağrı'yı biliyorlar, taleplerimizi dikkate alıyorlar. Benim görevde olduğum süre içerisinde Ankara'dan hiçbir zaman eli boş dönmedik' dedi.