CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal üretimde artan maliyetler ve iklim risklerine dikkat çekerek, market zincirleri ve hallerde pestisit laboratuvarlarının kurulmasını önerdi.

ANKARA (İGFA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında tarımsal üretimdeki güncel sorunlara dikkat çekti.

CHP'li Gürer, girdi maliyetlerindeki artışın üretimi zorlaştırdığını, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ise gübre fiyatlarını yükselttiğini belirtti.

Ani hava değişikliklerinin çiftçiler için ciddi riskler oluşturduğunu ifade eden Gürer, 'Bununla ilgili yapılması gerekenler, alınması gereken önlemler var. Yalnızca don olacağını belirtmek yetmiyor. Çiftçilerin yanında durmak ve üreticiye yeterli eğitim sağlamak da gerekiyor' dedi. Gürer, bazı marketlerin kendi laboratuvarlarını kurarak ürünlerinde pestisit analizi yaptığını hatırlatarak, bunun olumlu bir uygulama olduğunu söyledi. 'Tüm marketlerde, özellikle market zincirlerinde ve hallerde mutlak surette pestisit laboratuvarları oluşturulmalı ve ürünlerin kontrolleri sağlanmalıdır' ifadelerini kullandı.

Ayrıca, pestisit kullanmayan üreticilere ek destek verilerek bu yöntemin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, tarımda güvenli üretim ve kalite kontrolünün önemine dikkat çekti.