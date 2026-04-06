Edirne'de MHP Keşan İlçe Başkanlığı, Ülkücü Hareket'in kurucu lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 29. yıl dönümünde kendi adını taşıyan meydanda düzenlediği anlamlı etkinlikle andı. Cumhur İttifakı paydaşlarının da destek verdiği lokma dağıtımında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Keşan İlçe Başkanlığı, merhum Alparslan Türkeş'in vefatının 29. yılı vesilesiyle Alparslan Türkeş Meydanı'nda lokma dağıtımı gerçekleştirdi. MHP İlçe Başkanı Adnan İnan, Keşan Ülkü Ocakları Başkanı Evren Bulut ve yönetiminin ev sahipliği yaptığı etkinliğe AK Parti teşkilatları da katılım sağlayarak anma programına destek verdi.

Türk siyasetinin unutulmaz liderlerinden Alparslan Türkeş, vefat yıl dönümü olan 4 Nisan'da Keşan'da dualarla yad edildi. MHP Keşan İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen lokma dağıtımı, hem partilileri hem de vatandaşları bir araya getirdi. MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ve yönetim kurulu üyelerinin bizzat katıldığı etkinlikte, Cumhur İttifakı ortağı AK Parti de yer aldı. Lokma dağıtımına AK Parti Keşan Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural ile AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Beril Üğdül'de katılarak merhum liderin anısına fatihalar okudu.

'EMANETLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Meydanda kurulan stantta vatandaşlara ikramda bulunan MHP heyeti, Başbuğ Alparslan Türkeş'in fikirlerinin ve davasının Türk gençliğine ışık tutmaya devam ettiğini vurguladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, dualar eşliğinde Türkeş'in Türk dünyası için verdiği mücadele ve devlet adamlığı kimliği hatırlatıldı.