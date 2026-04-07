MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda küresel krizleri değerlendirdi. İran-İsrail-ABD savaşını 'tarih dışı hata' olarak nitelendiren Bahçeli, 'Hürmüz Boğazı enerji krizini derinleştiriyor' dedi. Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' sürecine de vurgu yaparak, 'Barış teslimiyet değildir' mesajı verdi.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de yaptığı partisinin grup toplantısındaki konuşmasında dünyada yaşanan derin krizi ve Türkiye'nin duruşunu açıkladı.

Devlet Bahçeli, 'Dünyada değerler sistemi çökmüş, büyük anlatılar iflas etmiştir. Eski düzen ölmüş, yenisi ise henüz doğmamıştır' diyerek küresel kaosu tanımladı.

Trump ve Netanyahu'yu 'rıza üretmeyi bir kenara bırakıp zora dayalı hegemonyaya sarılmakla' eleştiren Bahçeli, 'Bu hatalarına ısrarla devam ediyorlar' dedi.

İRAN-İSRAİL SAVAŞI VE ENERJİ KRİZİ

39 gündür devam eden İsrail-İran çatışmasına dikkat çeken Bahçeli, 'Hürmüz Boğazı odaklı çatışma enerji krizini besliyor, tedarik zincirlerini tehdit ediyor' uyarısında bulundu. Küresel örgütlerin işlevsizleştiğini belirten Bahçeli, Türkiye'nin bu süreçte denge kurucu ve istikrar sağlayıcı rolüne vurgu yaptı.

'Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin Kızıl Elmasıdır' diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karadeniz gazı, petrol keşifleri ve savunma sanayindeki yerli-milli atılımları övdü. Savunma sanayindeki dönüşümü 'tarihi bir başarı' olarak nitelendirdi.

Bahçeli, terörle mücadele sürecine değinerek 'Barış tek kanatlı kuş değildir. Bir kanadı fesih ve çağrılar, diğer kanadı milletin tamamıdır' dedi. 'Terörsüz Türkiye milletimizin özlemi, daha müreffeh bir geleceğin müjdesidir' ifadesini kullandı.

MUHALEFET ELEŞTİRİSİ

Grup toplantısında CHP'yi de sert şekilde eleştiren MHP lideri Bahçeli, 'Muhalefet siyaset yerine laf üretiyor, küresel odaklara sığınıyor. Gerçekle arasına mesafe koymuş durumda' diyerek bazı belediye başkanlarını da 'makamları istismar etmekle' suçladı.

Bahçeli konuşmasını, 'Devlet ve millet ahenkle yürümelidir. Milliyetçi Hareket Partisi milletin birliği, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü için her zaman göreve hazırdır' sözleriyle tamamladı.

A Millî Futbol Takımı'nı da Dünya Kupası için tebrik eden Bahçeli, ay-yıldızlıların başarılarıyla Türk milletinin sesini tüm dünyaya duyuracağını belirtti.