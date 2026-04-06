Emre Çömlekçi, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul teşkilatlarının feshedilmesi sonrası Beykoz'daki görevini devrettiğini açıkladı. MHP'li Çömlekçi, sürecin bir 'bayrak değişimi' olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - MHP Beykoz İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Başkanı Emre Çömlekçi, yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü görevini tamamladığını duyurdu.

MHP Genel Merkezi'nin kararı doğrultusunda İstanbul İl Teşkilatı ile birlikte 39 ilçe teşkilatının feshedildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, MHP'li Çömlekçi, açıklamasında görev süresi boyunca Beykoz'da toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, 'Beykoz'un görünen ve görünmeyen her yüzüne dokunmak için gayret ettik' ifadelerini kullandı.

'LİDERİMİZİN KARARLARI TARTIŞILMAZ'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda alınan kararın kendileri için bağlayıcı olduğunu vurgulayan Çömlekçi, 'Lider-teşkilat-doktrin anlayışı gereği verilen görevi alnımızın akıyla teslim ediyoruz' dedi. Görev değişiminin bir ayrılık değil, teşkilat içinde doğal bir süreç olduğunu belirten Çömlekçi, bu sürecin kamuoyu tarafından 'bayrak değişimi' olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

'MHP TÜRKİYE'NİN TEMİNATIDIR'

Açıklamasında Türkiye'nin içinden geçtiği kritik sürece de dikkat çeken Çömlekçi, ülkenin enerjisini iç tartışmalarla tüketmemesi gerektiğini dile getirdi.

Çömlekçi, görevden ayrılmış olsalar da MHP çatısı altında mücadeleye devam edeceklerini belirterek, 'Liderimizin emrinde ve izinde olmaya devam edeceğiz' dedi.

Görev süresince destek veren ailesine, teşkilat üyelerine ve Beykoz halkına teşekkür eden Çömlekçi, mesajını selam ve iyi dileklerle tamamladı.