CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında iktidara sert eleştiriler yöneltti. Bursa'daki tutuklamaları 'haysiyet suikastı' olarak nitelendiren Özel, İzmir Meslek Fabrikası'na yapılan operasyonu ise 'harami zihniyet' olarak değerlendirdi. Siyasi Etik Yasası'na da değinen Özel, ara seçim istemiyle ilgili taleplerini de yeniden gündeme getirdi. Özel, ara seçimlerin ya yapılacağını ya da korkakların tarihe yazılacağını belirtti.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmayla iktidara sert tepki gösterdi.

31 Mart yerel seçimlerinin ikinci yıl dönümüne dikkat çektiği konuşmasında Özgür Özel, 'Bursa'yı sandıkta alamayanlar şimdi hakim tokmağı ve savcı cübbesiyle almak istiyor' yorumunda bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasını 'haysiyet suikastı' olarak tanımalayan Özel, '500 kişiyi dolandırdığı iddia edilen yalancı tanığın ifadelerine dayanılarak 4 günlük eziyetten sonra Bozbey tutuklandı. Bursa'nın iliğini kemiğini sömürmeye, israfa, ranta devam etmek istiyorlar' dedi.

Belediye meclisinde başkan vekili belirleme girişimini de 'Bursa iradesine çökme' olarak yorumladı.

İSTANBUL DAVASI ELEŞTİRİSİ

Özgür Özel, 19 Mart darbesinin üzerinden 384 gün geçtiğini anımsatarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasını 'yargılamak değil yargılanmak için bekliyoruz' sözleriyle savundu.

İddianamede '560 milyar yolsuzluk, 1200 cep telefonu, parkelerin altından çıkan paralar' gibi iddiaların yer almadığını belirten Özel, '56 kuruş ispatlayamadılar' dedi.

'Var dedikleri görüntüler yok oldu, ses kaydı duyulmaz oldu' ifadelerini kullandı.

İZMİR MESLEK FABRİKASI TEPKİSİ

TBMM'deki grup toplantısında iktidarın İzmir'deki Meslek Fabrikası'nı ele geçirme girişimini de gündeme getiren Özgür Özel,'145 bin kursiyerin meslek öğrendiği, 5800 kursun açıldığı fabrikaya şafak vakti polis operasyonu düzenlediler' diyerek, 'Bu harami zihniyetine karşı günleri unutmamayı ve hesabı sandıkta sormayı emanet ediyorum' çağrısı yaptı.

Konuşmasında tutuklu belediye başkanları, öğrenciler, gazeteciler ve çevrecilere de değinen Özel, 'Rejimin tehdit gördüğü herkes tutuklu' eleştirisini yaptı.

'Adam gibi yapacaksın o Adalet Bakanlığı'nı' diyerek Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenen Özel, konuşmasını 'Millet düzenini yeniden kurar, devleti yeniden kurar' sözleriyle tamamladı.

SİYASİ ETİK YASASI İLE HODRİ MEYDAN

Siyasi Etik Yasası'nı da gündeme getiren Özel, 'Eğer Ekrem İmamoğlu mal varlığında belediye yönetiminden sonra izah edemeyeceği bir kuruşu varsa, bir metrekare toprağı varsa Ekrem İmamoğlu bu ülkenin Cumhurbaşkanı adaylığına layık değildir. Mevcut Cumhurbaşkanı da yüzükle başladığı siyasette kendinin ve 1. derece, 2. derece yakınlarının Türkiye'de ve yurtdışında izah edemeyeceği bir kuruşu varsa o da bu vakitten sonra Cumhurbaşkanlığına layık değildir! Açık söylüyorum; Ekrem İmamoğlu'na da kendime de güveniyorum. Bakanına güvenen, kendine güvenen, mahdumuna güvenen çıksın karşımıza göreyim. Hodri meydan' diye konuştu.

Geçmişteki siyasi liderlerin 'sandıktan asla kaçmadığını' söyleyen Özel, 'Erdoğan seçimden kaçacak. Bu ara seçim ya yapılacak ya da korkaklar tarihe yazılacak' diyerek CHP'nin yoğun çalışma temposunda olduğunu ve saldırılara rağmen hizmetlerine devam ettiğini vurguladı.