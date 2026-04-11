Trakya'nın tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Sarıcaali Ovası'nda, Meriç Nehri'nin geçtiğimiz dönemlerdeki taşkınları sonucu hasar gören seddeler için Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kapsamlı bir onarım seferberliği başlatıldı. Taşkın riskine karşı ovayı koruma altına alacak olan çalışmalar, geniş bir iş makinesi parkuruyla aralıksız sürdürülüyor.

Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Meriç Nehri'nin taşkın dalgalarıyla hasar alan ve Sarıcaali Ovası'nda yırtılmalar meydana gelen seddeler, DSİ ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yeniden inşa ediliyor. Bölgede onlarca iş makinesiyle yürütülen dolgu çalışmaları, olası yeni taşkınların önüne geçmeyi hedefliyor.

Meriç Nehri'nin su seviyesinin yükseldiği dönemlerde tarım arazilerinin su altında kalmasını önleyen en kritik savunma hattı olan seddeler, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü tarafından bakıma alındı. Sarıcaali Ovası'ndaki patlakların kapatılması için başlatılan projede, ekipler hem zemin güçlendirme hem de dolgu işlemlerini eş zamanlı yürütüyor.

İŞ MAKİNELERİ SAHADA: DEV OPERASYON

Bölgedeki operasyonun hızı ve güvenliği için DSİ bünyesindeki güçlü bir filo sahaya sürüldü. Devam eden sedde dolgu çalışmalarında şu araçlar aktif olarak görev alıyor:

7 adet Kamyon (Malzeme sevkiyatı için), 1 adet Dozer, 1 adet Greyder, 2 adet Beko (Ekskavatör)

Müdürlerden Yerinde Denetim

Yürütülen çalışmaları yakından takip eden DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ve 114. Şube Müdürü Çınar Turgay, Sarıcaali'ye giderek teknik incelemelerde bulundu. Ekiplerden projenin ilerleyişi ve tamamlanma süreci hakkında bilgi alan Yücegök, tarım arazilerinin güvenliğinin en öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.