Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Polis Haftası kapsamında emniyet teşkilatıyla birlikte Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti, etkinlik alanındaki stantları gezerek bilgi aldı. Büyükkılıç, polislerin toplumla bütünleşen fedakâr çalışmalarından onur duyduklarını vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve emniyet teşkilatı mensuplarıyla birlikte Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, emniyet teşkilatının toplum huzuru ve güvenliği için yürüttüğü özverili çalışmalar bir kez daha vurgulandı.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında kurulan stantları da gezen Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Emniyet teşkilatının farklı birimlerinin faaliyetlerini yerinde inceleyen Büyükkılıç, görev başındaki personele başarı dileklerini iletti.

Başkan Büyükkılıç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, polislerin toplumla bütünleşme ve dayanışma içinde yürüttüğü özverili çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu fedakâr hizmetleri takdirle karşıladıklarını belirten Büyükkılıç, 'Polislerin hem halk ile bütünleşip, dayanışması hem de toplumun bilinçlenmesi adına polislerin yaptığı fedakârca çalışmaları görmekten onur duyuyoruz' dedi.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın şahsında tüm teşkilatı tebrik eden Başkan Büyükkılıç, polis teşkilatına kazasız, belasız nice görev yılları temennisinde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutlayarak, 'Tüm Türkiye'de Polis Haftası, halkımızın büyük bir katılımı ve büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Kayseri'de de gerçekten farklı bir ortamda oluyor. Çünkü Kayserililerin kolluk kuvvetlerimize olan sevgisi hepinizin malumu' ifadelerini kullandı.

Polis Teşkilatı'nın vatandaşların huzuru ve güvenliği için büyük bir mücadele verdiğini vurgulayarak, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün faaliyetleri ve yansımalarına dair sayısal veriler paylaştı.

Program kapsamında ayrıca Emniyet Erva Spor Kulübü öğrencileriyle bir araya gelinerek hatıra fotoğrafı çektirildi. Ziyaret, günün anısına yapılan fotoğraf çekimleri ve iyi dilek temennileri ile sona erdi.