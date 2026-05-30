Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Geleceğin İnşasında Gençlik ve İstihdam' konulu Kariyer Zirvesi'ne konuşmacı olarak katıldı. Başkan Gülpınar, programda konuşmada, Türkiye'nin en genç kentinin Şanlıurfa olduğunu belirterek, gençlerin dertlerine ve seslerine kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Geleceğin İnşasında Gençlik ve İstihdam' konulu Kariyer Zirvesi'ne Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın yanı sıra Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Tahir Güllüoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı da konuşmacı olarak katıldı.

Gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen ve oturumlar şeklinde gerçekleştirilen zirvede; istihdam, kariyer planlaması, kişisel gelişim ve gençlerin iş hayatına hazırlanması gibi konular ele alındı.

BAŞKAN GÜLPINAR: 'GENÇLERE ÇOK BÜYÜK EHEMMİYETLER VERİYORUZ'

Gençliğin önemine dikkat çeken Başkan Gülpınar, ''Özellikle gençlere çok büyük ehemmiyetler veriyoruz. Geldiğimiz günden belli de bunun çabası içindeyiz. Türkiye'nin en genç yeri de şu an Şanlıurfa, gençlerle özel ilgilenmek lazım. Gençlere bazı özel programlar geliştirmek lazım. Onların dertlerine, seslerine kulak vermek lazım. Çünkü iyi bir nesil, iyi bir gençlik bizi en azından gözümüzü arkada bırakmayacak bir nesil olarak yetişirse, bizde bu şehri bizden sonrakilere devrederken vicdan rahatlığıyla, gönül rahatlığıyla devretmenin mutluluğunu yaşayacağız inşallah.'' İfadelerini kullandı.

'BİR GENCİN KURTULUŞU, BİR ŞEHRİN İMARINDAN DAHA DEĞERLİ'

Başkan Gülpınar, en önemli projelerinden birinin bağımlılıkla mücadele kapsamında hayata geçirilen Liman Ayık Yaşam Projesi olduğunu vurgulayarak, 'Ne yaparsanız yapın, bu şehri Londra ya da Paris gibi bir şehir haline getirseniz bile, zamanla bunların hepsi unutulacaktır. Yarın yeni nesiller geldiğinde bu eserleri kimin yaptığı ya da nasıl yaptığı çok da önemsenmeyecek. Çünkü o binalar da eskiyecek, o betonlar da yıpranacak. Ancak insana yapılan yatırım, özellikle gençlere yapılan yatırım, bu dünyada unutulsa bile Allah katında baki kalacaktır. Liman Ayık Yaşam Projesi'ni bu nedenle gençlere yapılan çok önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Bugün en büyük derdimiz ve sıkıntımız maalesef uyuşturucu bağımlılığıdır. Orada tedavi olan her bir genç, bizim için yapılan tüm hizmetlere bedeldir. Bir gencin yeniden hayata tutunması, bir ailenin duasını almak, bir apartmanın, bir mahallenin, bir sokağın huzura kavuşması; o genç nedeniyle yaşanan acıların ve eziyetlerin son bulması, bizim için bütün şehri imar etmekten daha değerlidir' dedi.

Gençlik Meclisi ile Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen Kariyer Atölyesi'nin de tanıtımının yapıldığı programda, gençlere 4-5 hafta sürecek kapsamlı bir eğitim ve gelişim süreci sunulacağı belirtildi.

Atölye kapsamında gençler; liderlik, girişimcilik, inovasyon ve proje yönetimi gibi birçok alanda eğitim alma fırsatı bulacak. Ayrıca alanında uzman isimlerle bir araya gelecek katılımcılar, düzenlenecek iki özel teknik geziyle teorik bilgilerini sahada deneyimleme imkânı elde edecek.

Programın sonunda Başkan Gülpınar'a, Gençlik Meclisi Başkanı Murat Topal tarafından plaket takdim edildi.