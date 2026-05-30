Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen '28. İnanç, Barış ve Kardeşlik Buluşması', programı bu yıl da farklı inançlardan vatandaşları aynı duygularda buluşturdu.

MERSİN (İGFA) - Mersin'in yüzyıllardır süregelen hoşgörü kültürünü ve birlikte yaşam anlayışını yansıtan etkinlikte; birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları öne çıktı.

Kurban Bayramı'nın 3. gününde Akbelen Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen programa; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i temsilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç, Mersin Büyükşehir Belediyesi ilgili şube müdürleri ve personeli, siyasi parti temsilcileri, Müslüman, Hristiyan ve Musevi dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Mersinli katıldı.

Türkiye'de benzeri bulunmayan organizasyonlardan biri olma özelliği taşıyan 'İnanç, Barış ve Kardeşlik Buluşması', bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Mersin'in kültürel çeşitliliğinin ve toplumsal dayanışmasının vurgulandığı programda, farklı inançların ortak değerlerde buluşmasının önemine dikkat çekildi. Programda, İnanç, Barış ve Kardeşlik Buluşması'nın yaratıcı ismi Lina Nasif de özlemle anıldı. Program, önceki yıl yapılan etkinliğin video gösterimi ile başladı.

'28. İnanç, Barış, ve Kardeşlik Buluşması' programı Barış ve Kardeşlik Duası'nın ardından Mevlana Kültür ve Sanat Derneği'nin ney dinletisiyle son buldu. Program sonunda katılımcılara mamül ve limonata ikram edildi.