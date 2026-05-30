Bilecik genelinde etkili olan aşırı yağışların ardından meydana gelen sel, su baskını ve yol tahribatlarına karşı Bilecik İl Özel İdaresi ekipleri adeta seferberlik ilan etti.

Özellikle İnhisar, Osmaneli, Yenipazar ve Pazaryeri ilçelerinde yoğunlaşan çalışmalar kapsamında ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece boyunca aralıksız görev yaptı.

Kepçeler, greyderler, vidanjörler ve çok sayıda iş makinesiyle sahaya inen ekipler; kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açtı, taşkın nedeniyle zarar gören bölgelerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Çamur ve suyla kaplanan alanlarda hummalı çalışma yürüten ekipler, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için kritik noktalarda yoğun mesai harcadı.

Yağışların ardından oluşan riskli bölgelerde anında müdahalede bulunan İl Özel İdaresi personeli, birçok noktada olası daha büyük zararların önüne geçti. Vatandaşların can ve mal güvenliği için büyük özveriyle çalışan ekiplerin fedakâr mücadele etmeyi sürdürüyor.

Yetkililer, ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtirken, hava şartlarına karşı ekiplerin teyakkuz halinde beklediği ifade edildi.

Bilecik'te yaşanan zorlu süreçte sahadaki hızlı müdahalesiyle dikkat çeken İl Özel İdaresi, kriz anlarında vatandaşın yanında olmaya devam ediyor.