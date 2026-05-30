ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarının sosyal yaşamda güvenle yer alabilmesine katkı sunan çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden EKDAĞ'a bağlı Atatürk Parkı Sosyal Tesisi'nde, çölyak hastalarının güvenle tüketebileceği glütensiz menü seçenekleri sunuluyor.
Çölyak farkındalık ayı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Batı Akdeniz Çölyak Derneği iş birliğinde EKDAĞ Sosyal Tesisi'nde özel bir akşam yemeği programı düzenlendi. Çölyak hastaları ve aileleri kendilerine uygun hazırlanan glütensiz menülerle aynı sofrada buluştu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, çölyak hastalarının dışarıda güvenle yemek yiyebilmesinin sosyal yaşam açısından önemli olduğuna dikkat çekti.