Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, afetlere müdahale kapasitesini uluslararası standartlara taşımak amacıyla AFAD koordinasyonunda düzenlenen arama-kurtarma akreditasyon sınavına 60 kişilik uzman ekiple katıldı.

MANİSA (İGFA) - Manisa İtfaiyesi, Sındırgı depremi senaryosuyla gerçekleştirilen zorlu tatbikatı başarıyla tamamladı. Sınav sürecinin onaylanmasıyla birlikte Manisa'nın, Türkiye'nin sayılı akredite arama-kurtarma ekiplerinden birine sahip olacağı belirtildi.

Afet anındaki koordinasyon ve müdahale kabiliyetini ölçen sınav, gerçeği aratmayan bir senaryo üzerine kuruldu. Senaryo gereği Sındırgı merkezli meydana gelen büyük bir deprem ihbarının ardından hızla organize olan Manisa İtfaiyesi; 12 araç ve 60 personelden oluşan ekibiyle AFAD'ın belirlediği tatbikat sahasına intikal etti. Bölgede kısa sürede 10'dan fazla lojistik ve operasyon çadırı kurarak kriz merkezini oluşturan ekipler, iki ayrı koldan arama-kurtarma faaliyetlerine başladı.

Tatbikat kapsamında ekiplerin bir bölümü tamamen yıkılmış bir binada enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zamana karşı yarışırken; diğer ekip ise merdivenli araçlarla yüksek katlardan medikal tahliye operasyonu gerçekleştirdi. AFAD Başkanlığı gözetiminde, İzmir ve Manisa ekiplerinden uzman eğitmenlerin denetiminde yürütülen süreçte, personelin saha becerileri ve kriz anı koordinasyon yeteneği en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.

Süreci sahada yöneten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun vizyonu ve desteğiyle bu yola çıktıklarını vurguladı.