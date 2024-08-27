Saray Belediyesi 7. Uluslararası 14. Geleneksel Kültür, Sanat ve Barış Festivali kortej yürüyüşü, festival ateşinin yakılması ve barış güvercinlerinin uçurtulması ile başladı. Edirne Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde Saray’ın çocukları da taşıdıkları barış, savaşa hayır ve şiddete hayır pankartları ile dikkat çektiler.Erdoğan DEMİR / EDİRNE(İGFA) - Saray Belediyesi 7. Uluslararası 14. Geleneksel Kültür, Sanat ve Barış Festivali 25 Ağustos Pazar günü saat 18.00’da düzenlenen renkli kortej yürüyüşü ile başladı. Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Alanı’ndan başlayan kortej, coşkulu ada yürüyüşünün ardından Atatürk Kültür Merkezi önünde sona erdi.

YOĞUN KATILIM YAŞANDI Atatürk Alanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış törenine CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, CHP Tekirdağ İl Başkanı Şenol Özgür Taşmerdivenli, Bulgaristan Milletvekili Hak ve Özgürlükler Hareketi Grubu Başkan Yardımcısı Bayram Bayram, Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, Saray Garnizon Komutanı Ulaştırma Yüzbaşı Ramazan Tilbaç, İstanbul Büyükçekmece Belediye Dr. Hasan Akgün, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Çakıllı Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, CHP Saray İlçe Başkanı Erol Gürler, İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, Saray Belediye Başkan Yardımcıları Özgür Cari, Sertaç Akgül, Saray Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Özen, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti ve STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN TAŞYASAN: “FESTİVAL ATEŞİMİZ TÜM DÜNYADA KARANLIKLARA IŞIK OLSUN” Festivalin açılış konuşmasını yapan Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan şöyle konuştu:

“Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid 19 hastalığı ile mücadele kapsamında uzun bir süre ara vermek zorunda kaldığımız ve ardından girdiğimiz yoğun seçim sürecinin sonunda bu sıcak yaz gününde 7. Uluslararası 14. Geleneksel Kültür, Sanat ve Barış Festivali’mizi gerçekleştiriyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Bugün burada kardeşliğin, dostluğun, gönül gönüle, omuz omuza olmanın mutluluğunu, sevincini ve coşkusunu sizlerle paylaşıyorum. Sayın protokol üyelerimiz, saygı değer misafirlerimiz ve çok kıymetli Saraylı hemşehrilerimiz adına diliyorum ki…

Birazdan yakacağımız festival ateşi tüm dünyada ki karanlıklara ışık olsun. Gökyüzüne salacağımız güvercinlerimiz de tutsaklıklara özgürlük, tüm dünyada yaşanan savaşlara barış getirsin.

25-30 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceğimiz festivalin hazırlanmasında gecesini gündüzünü katarak çalışan ailem olarak gördüğüm tüm Saray Belediyesi çalışanlarına, yol arkadaşlarım kıymetli meclis üyelerime, festival komisyonumuza ve tüm Saraylı hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyor, festivalimizin her gününün ayrı güzelliklerle geçmesini diliyorum.”



FESTİVAL ATEŞİ YAKILDI

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından festival meşalesi yakılarak, barış güvercinleri uçurtuldu.