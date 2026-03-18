SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların ekmek ihtiyacını kesintisiz karşılayabilmesi için nöbetçi fırın listesini açıkladı.

20 Mart 2026 - Bayramın Birinci Günü:

Yıldırım Ekmek: Yunus Emre Mah. Saka Sok. No:23

EK-PA 2000 Ltd. Şti.: Mehmet Akif Ersoy Mah. 30. Sok. No:128

21 Mart 2026 - Bayramın İkinci Günü:

Kaplan Ekmek: Emek Mah. 21. Sok. No:33

Nan Ekmek: Selçuklu Mah. 12. Sok. No:13

22 Mart 2026 - Bayramın Üçüncü Günü:

Kardeşler Ekmek: Diriliş Mah. Şeyh Şamil Cad. No:2/C

Öz Sarıgül: Diriliş Mah. 21. Sok. No:6/9

