Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 20-22 Mart tarihleri arasında hizmet verecek nöbetçi fırınların listesini duyurdu.
SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların ekmek ihtiyacını kesintisiz karşılayabilmesi için nöbetçi fırın listesini açıkladı.
20 Mart 2026 - Bayramın Birinci Günü:
Yıldırım Ekmek: Yunus Emre Mah. Saka Sok. No:23
EK-PA 2000 Ltd. Şti.: Mehmet Akif Ersoy Mah. 30. Sok. No:128
21 Mart 2026 - Bayramın İkinci Günü:
Kaplan Ekmek: Emek Mah. 21. Sok. No:33
Nan Ekmek: Selçuklu Mah. 12. Sok. No:13
22 Mart 2026 - Bayramın Üçüncü Günü:
Kardeşler Ekmek: Diriliş Mah. Şeyh Şamil Cad. No:2/C
Öz Sarıgül: Diriliş Mah. 21. Sok. No:6/9